US Open: Doppel-Finale mit Krawietz und Pütz LIVE im TV, Stream & Ticker

Im Doppel-Finale der US Open steht mit Kevin Krawietz und Tim Pütz ein deutsches Duo. SPORT1 begleitet das Endspiel ab 18 Uhr im LIVETICKER.

Bei den US Open stehen die Finalspiele an, und im Doppel der Männer hat ein deutsches Duo überraschend die Chance auf den Titel.

Mit Kevin Krawietz und Tim Pütz stehen zwei DTB-Profis im Endspiel . Das Duo trifft am Samstagabend auf das australische Gespann Max Purcell und Jordan Thompson (ab 18 Uhr im LIVETICKER) .

So können Sie die US Open heute live sehen:

„Wir machen es mental gut, dass wir tennismäßig nicht wirklich brillieren, aber unsere Sachen gut abarbeiten. Das Finale ist der Lohn dafür“, so Pütz weiter.

In jenem Finale, welches mit einem Preisgeld in Höhe von 750.000 US-Dollar dotiert ist, könnte er sich nun erstmals in seiner Karriere einen Grand-Slam-Titel sichern. Krawietz triumphierte dagegen mit seinem vorherigen Partner Andreas Mies bereits zweimal bei den French Open.