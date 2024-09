US Open heute LIVE mit Zverev, Gauff und Djokovic-Bezwinger im TV, Stream, Ticker

SPORT1 01.09.2024 • 14:00 Uhr Mit den US Open läuft das letzte Grand Slam des Jahres. Djokovics sensationeller Bezwinger Alexei Popyrin greift am siebten Tag wieder ins Geschehen ein. Auch Alexander Zverev und Coco Gauff sind gefordert.

Der Abschluss der Tennis-Saison naht. Doch ein großer Höhepunkt steht noch bevor: Noch bis zum 8. September finden in New York die US Open statt.

Knapp einen Monat nach seinem Olympiasieg in Paris verpasste Novak Djokovic seinen 25. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier. Sein überraschender Bezwinger Alexei Popyrin trifft nun im Achtelfinale auf den Lokalmatador Frances Tiafoe. Für die amerikanischen Fans wird es ein Tennis-Fest: Neben Tiafoe sind mit Coco Gauff, Emma Navarro und Taylor Fritz insgesamt vier US-Profis am Start.

US Open: Djokovic-Bezwinger wieder im Einsatz

Nach Carlos Alcaraz ist auch Titelverteidiger Novak Djokovic bei den US Open früh gescheitert. Der 37-jährige Serbe unterlag in der dritten Runde dem Australier Alexei Popyrin mit 4:6, 4:6, 6:2, 4:6 und schied damit so früh wie seit 2006 nicht mehr beim Grand-Slam-Turnier in New York aus.

Der an Nummer 28 gesetzte Popyrin bewies einmal mehr seine starke Hartplatzform und zeigte phasenweise begeisterndes Tennis. Er feierte spektakuläre Punktgewinne ausgelassen und brachte das Publikum im Arthur Ashe Stadium immer wieder zum Kochen.

In der Vorbereitung hatte Popyrin das Masters-1000-Turnier in Montreal gewonnen und erreichte nun zum ersten Mal in seiner Karriere das Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Nun wartet auf den Australier Lokalmatador Frances Tiafoe, der sich in der dritten Runde mit 3:2 nach Sätzen (4:6, 7:5, 6:7, 6:4 und 6:3) gegen Ben Shelton durchgesetzt hat.

Zverev kämpft um seinen ersten Grand-Slam-Titel

Der Hamburger Alexander Zverev will endlich den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere gewinnen. Bei seinem 35. Anlauf will sich der 27-Jährige seinen Traum endlich erfüllen - dafür fehlen ihm nur noch vier Siege.

Den nächsten Schritt will die deutsche Nummer eins im Achtelfinale machen. Dort bekommt es Zverev mit dem Amerikaner Brandon Nakashima zu tun, der von den heimischen Fans im Louis-Armstrong-Stadium sicherlich nach vorne gepusht werden dürfte.

