Tennis: Warum der Williams-Film die Mutter einer Rivalin erboste

Der oscarprämierte Film „King Richard" sorgte für Verstimmung in der Familie von Jennifer Capriati. Sie sah die Rivalin von Venus und Serena Williams unfair porträtiert.

Bei der Oscar-Verleihung bekam der Film zwei Trophäen, am Sonntag fesselte die deutsche TV-Premiere von „King Richard“ Tennis -Fans an den Bildschirm.

„King Richard" verärgerte Jennifer Capriatis Mutter

Wie es oft so ist bei Filmen über reale Begebenheiten, nahm sich der Kinohit mit Hauptdarsteller Will Smith einige dramaturgische Freiheiten. Verärgerung löste er damit bei Denise Capriati aus, der Mutter von Jennifer Capriati – vor den Williams-Schwestern das gefeierte Wunderkind des US-Tennis.

Die Olympiasiegerin von 1992 taucht selbst als Figur in dem Film auf, verkörpert von Jessica Wacnik. Nach der Veröffentlichung 2021 übte Denise Capriati scharfe Kritik an dem aus ihrer Sicht unfairen Darstellung ihrer Tochter und der Familie.

In dem Film wird oft thematisiert, dass Papa Williams der Familie Capriatis nacheiferte – aber wegen Capriatis sportlichem und persönlichem Absturz Mitte der Neunziger auch Befürchtungen hegte, sie zu verheizen.

In einer Schlüsselszene am Ende des Films verweigerte Richard Venus zwischenzeitlich den Aufstieg ins Profigeschäft, veranlasst durch Capriatis Krise und ihre Verhaftungen wegen Ladendiebstahls und Marihuana-Besitzes 1993 und 1994. Die Art und Weise der Inszenierung stieß Mama Capriati sauer auf.

Auch Ikone Chris Evert übte Kritik

„Am Ende des Films zeigt Hollywood ein Foto meiner Tochter während einer harten Zeit ihres Lebens, zeigt ihr Polizeifoto – und Richard sagt, dass er Gott dankt, es nicht wie die Capriatis gemacht zu haben“, schrieb Denise Capriati bei Facebook – und verdeutlichte, dass sie das unangebracht fand: „Ich könnte über Richard so einiges andere erzählen. Es bricht mir das Herz, in was für einer Welt wir leben.“