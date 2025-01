Australian Open LIVE: Zverev - Martinez heute im Free-TV, Live-Stream & Ticker

Alexander Zverev startet bei den Australian Open mit dem Ziel, endlich den ersten Grand-Slam-Titel zu holen. In der 2. Runde wartet ein Spanier auf Deutschlands Nummer eins. So können Sie das Match live verfolgen.

Gute Nachrichten für deutsche Tennis-Fans: Auch die zweite Partie von Alexander Zverev bei den Australian Open wurde zu einer günstigen Uhrzeit angesetzt. Wie in der ersten Runde tritt der Hamburger gegen den Spanier Pedro Martinez auch am Mittwoch in der Night Session, also ab ca. 10.30 Uhr MEZ an (Australian Open: Zverev vs. Martinez im LIVETICKER).