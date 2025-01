Nach Aufgabe: "Oldie" Monfils verpasst Viertelfinale

Altmeister Gael Monfils (38) ist bei den Australian Open im Achtelfinale gescheitert. Nach drei kraftraubenden Sätzen musste der Publikumsliebling zu Beginn des vierten Satzes gegen den 16 Jahre jüngeren US-Amerikaner Ben Shelton aufgeben. Zuvor hatte Monfils unter anderem mit einem Sieg über den Weltranglistenvierten Taylor Fritz (USA) in Melbourne für Furore gesorgt.

Nach seiner Aufgabe fiel der gezeichnete Monfils seinem Gegner um den Hals und ließ sich anschließend von den Fans in der Margaret Court Arena feiern.

„Gael ist ein Typ, den ich schon spielen sah, als ich ein kleines Kind war. Wenn ich 38 Jahre alt bin, bin ich froh, wenn ich noch vernünftig laufen kann“, sagte Shelton, der mit 2:1 in den Sätzen in Führung gelegen hatte: „Die Art und Weise, wie er die Leute in Neuseeland und Australien begeistert hat, ist beeindruckend.“