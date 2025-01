Sinner siegt und erhält Support von Becker im Dopingfall

In der ersten Runde der Australien Open gewinnt Titelverteidiger Jannik Sinner souverän und erhält Unterstützung von Boris Becker.

In der ersten Runde der Australien Open gewinnt Titelverteidiger Jannik Sinner souverän und erhält Unterstützung von Boris Becker.

Sinner präsentierte sich beim Beginn seiner Jagd auf den dritten Grand-Slam-Titel in den entscheidenden Phasen der Partie hochkonzentriert. Nach 2:40 Stunden verwandelte der 23-Jährige seinen Matchball.

Kurz zuvor hatte Sinner in Bezug auf sein schwelendes Dopingverfahren prominente Unterstützung erhalten. Sinner habe „seine Unschuld“ bewiesen, behauptete Tennislegende Boris Becker bei Eurosport : „Es geht jetzt darum, ob er für seinen Physiotherapeuten verantwortlich ist oder eben nicht.“ Dies zu hinterfragen sei „das gute Recht“ der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), sagte der einstige Wimbledonsieger.

Sinner-Kritik für Becker „unter aller Sau“

Was Becker erzürnte, waren die Kommentare von Konkurrenten zur Thematik. Bei derart „geringen Spuren im Körper“ wie es bei Sinner der Fall gewesen sei, gehe es „nicht mehr um einen körperlichen Vorteil“, so die Meinung des 57-Jährigen: „Und wenn sich dann Spieler dazu äußern, die die Fakten nicht verifiziert haben, dann finde ich das unter aller Sau. Über Kollegen lasse ich mich nicht so aus.“