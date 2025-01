Vor Topduell: Djokovic und Alcaraz bereit für großen Kampf

Bei den Australien Open kommt es zum Top-Duell zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic. Vor dem ersten großen Highlight-Match in Melbourne ist der gegenseitige Respekt groß.

Bei den Australien Open kommt es zum Top-Duell zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic. Vor dem ersten großen Highlight-Match in Melbourne ist der gegenseitige Respekt groß.

Es ist das bisherige Highlight-Match bei den Australian Open : Bereits im Viertelfinale von Melbourne treffen zwei der größten Namen des Tennissports aufeinander. Am Dienstag ( ab 11.00 Uhr im LIVETICKER) fordert der 37 Jahre alte Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic den viermaligen Majorsieger Carlos Alcaraz heraus.

„Er ist ein sehr dynamischer, explosiver Spieler. Unglaublich talentiert“, schwärmte Djokovic vor der Partie gegen seinen 16 Jahre jüngeren Kontrahenten: „Ein charismatischer Spieler. Großartig anzuschauen - nicht so großartig, gegen ihn zu spielen.“

Die Matches, die er bisher gegen den Spanier absolviert habe, führte der Serbe aus, würden ihn an diejenigen gegen Alcaraz' Landsmann Rafael Nadal erinnern. "Wir hatten einige harte Fights, lange Auseinandersetzungen", so Djokovic.

Australien Open: Alcaraz lobt Djokovic

Alcaraz staunte derweil über die Fitness seines Gegners. „Wenn man ihn spielen sieht, sieht es aus, als wäre er noch jung - es ist unglaublich. Er ist in einer wirklich guten Form“, sagte Alcaraz, gab sich aber optimistisch: „Ich bin bereit und weiß, was ich im Viertelfinale zu tun habe. Körperlich fühle ich mich großartig.“

Die physische Verfassung dürfte am Dienstag in der Tat mitentscheidend sein. Temperaturen von über 30 Grad werden in Melbourne, wo die beiden Topstars bislang noch nicht gegeneinander gespielt haben, erwartet.