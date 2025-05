Kurioser PK-Moment bei French Open sorgt für Lacher

Swiatek - die am heutigen Samstag 24 wird - setzte sich am Freitag gegen die Rumänin Jaqueline Cristian etwas mühsam 6:2, 7:5 durch und gewann ihr 24. Match in Serie in Roland Garros. Eine weitere gute Nachricht folgte: Sie entgeht einem Duell mit einer Angstgegnerin - ein Thema, das zuvor für einen kuriosen PK-Moment gesorgt hatte.