Djokovics große Sehnsucht in Wimbledon

Nirgendwo stehen die Chancen auf seinen 25. Grand-Slam-Titel wohl besser als in Wimbledon. Tanzt Novak Djokovic in diesem Jahr ein letztes Mal über den „heiligen Rasen“?

Hier in Wimbledon, in der „Kathedrale des Tennis“, rechnet sich Djokovic auf der Zielgeraden seiner Karriere die größte Chance auf einen weiteren Grand-Slam-Titel aus. Es könnte seine letzte sein.

Das Ende ist nicht mehr weit entfernt, das weiß auch Djokovic. Nach seinem Halbfinal-Aus in Roland Garros sagte der 38-Jährige: „Das kann das letzte Match gewesen sein, das ich jemals hier gespielt habe.“ Er fügte hinzu: „Ich weiß es nicht. Zwölf Monate sind in dieser Phase meiner Karriere eine lange Zeit.“

Und daher will Djokovic die Turniere, die ihm auf der Profitour bleiben, bestmöglich nutzen. „Wimbledon ist das Lieblingsturnier meiner Kindheit“, sagte er, „ich werde alles tun, um mich dafür vorzubereiten.“ Am Donnerstag trainierte er 45 Minuten lang mit Alcaraz auf dem unberührten Rasen unter dem geschlossenen Dach des Centre Courts. Dem Titelverteidiger aus Spanien gebührt die Ehre des ersten Trainings, er suchte sich Djokovic als Partner aus.

Djokovic will Rekord aufstellen

Angereist war der schon Tage zuvor, als Erster, noch bevor die Trainingsplätze im Aorangi Park im Norden der Anlage an der Church Road bevölkert waren. Djokovic genoss die Ruhe, er zog sich die Schuhe und Socken aus, trippelte barfuß über den Rasen, sog die Atmosphäre auf.

Als es etwas hektischer wurde, schoss er mit der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka um die Wette auf Balldosen und alberte mit seinem Team herum. In der ersten Runde trifft er auf den Franzosen Alexandre Müller.

Die Grand Slams sind seine Bühne, hier fühlt sich Djokovic besonders wohl, hier will er seinen letzten sportlichen Traum verwirklichen und als erster Spieler 25 Titel in Melbourne, Paris, London und New York gewinnen. Bisher teilt sich Djokovic den Rekord mit der Australierin Margaret Court. Seine einstigen Rivalen Rafael Nadal (22) und Roger Federer (20) hat er längst abgehängt.