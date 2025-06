French Open 2025: Becker mit brisanter Forderung

„Irgendwann brauchst du neue Geräusche und ein neues Umfeld. Im Fußball ist das auch so, da bleibt der Trainer im Normalfall auch nicht zehn Jahre bei einem Verein“, machte er bei Eurosport klar.

„Für den letzten Schritt war das noch nicht genug“

Von Beginn an trainiert die deutsche Nummer eins mit seinem Vater und will es auch in Zukunft beibehalten: „Mein Vater wird immer mein Haupttrainer bleiben.“