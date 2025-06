Petkovic tadelt Superstar nach French-Open-Finale: "Lässt Größe vermissen"

„Sabalenka lässt Größe vermissen“, heißt es in der aktuellen Kolumne Petkovics bei Sky. Petkovic bezieht sich damit auf den Auftritt der Belarussin nach dem Match gegen Turniersiegerin Coco Gauff.

Petkovic kritisiert Sabalenka

„Doch der größte Fehler war dann die Pressekonferenz im Nachhinein, in der sie behauptete, Gauff hätte nicht so gut gespielt, sondern sie, die Nummer eins der Welt, hätte Gauff das Match quasi geschenkt“, merkte Petkovic kritisch über Sabalenka an.