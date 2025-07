Prinzessin Kate strahlt bei epischem Wimbledon-Finale

Das Wimbledon -Finale zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner zieht prominente Gäste an! In der Royal Box auf dem Centre Court war unter anderem die britische Königsfamilie zu Gast.

In der ersten Reihe nahmen Prinzessin Kate und Prinz William Platz, um das Gigantenduell - die Neuauflage des epischen French-Open-Finals - live mitzuerleben.

Prinzessin Kate zurück in Wimbledon

In der Royal Box saßen auch Kates Sohn George und Tochter Charlotte. Die gesamte Familie wurde mit Applaus begrüßt.

Für Kate war es nicht das erste Mal, dass sie Wimbledon besuchte. Schon am Samstag, beim Finale der Frauen war sie anwesend.

Nach dem Duell überreichte sie die Trophäe an die siegreiche Iga Swiatek und munterte die niedergeschlagene Amanda Anisimova auf. Auch am Sonntag soll sie die Trophäe an den Sieger bei der Herrenkonkurrenz überreichen.