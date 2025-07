Tragisches Tränen-Aus bei Wimbledon: Ein ganzer Kontinent leidet mit

Ons Jabeur scheidet in Wimbledon in Runde 1 aus - und weint bittere Tränen. Die zweimalige Finalistin scheint die schmerzvollste Niederlage ihrer Karriere immer noch nicht ganz verarbeitet zu haben.

„Die schmerzvollste Niederlage von allen“

„Man sagt, die Zeit heilt. Ich warte immer noch. Die Niederlage in Wimbledon tut immer noch weh“, gab Jabeur im Interview mit Ubitennis einen Einblick in ihr Seelenleben.

Seither ging fast gar nichts mehr. Neben dem Formtief wurde Jabeur immer wieder von körperlichen Problemen geplagt, so auch am Montagnachmittag bei der überraschenden Erstrundenniederlage beim Rasenklassiker in London.

Wimbledon: Jabeur weint bittere Tränen

Die Rechtshänderin schleppte sich durch den ersten Satz, verlor diesen im Tiebreak. Nach zwei verlorenen Spielen in Satz zwei war schließlich Schluss - Jabeur deutete der Schiedsrichterin an, dass es für sie nicht mehr weitergeht.

Jabeur völlig von der Rolle

Auch der Krieg zwischen Israel und dem Iran setzt Jabeur zu. „Es ist beängstigend, was in der Welt passiert und ich wünsche mir einfach Frieden im Nahen Osten“, sagte sie in einer Presserunde am Rande des WTA-Turniers in Berlin.