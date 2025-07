Wimbledon 2025: Zverev-Angstgegner übersteht Krimi

Taylor Fritz hat in einem wahren Tennis-Krimi über zwei Tage ein Erstrunden-Aus in Wimbledon gerade noch abgewendet und den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard in fünf Sätzen niedergerungen. Wimbledon 2025 täglich im LIVETICKER

Bei der Fortsetzung am Dienstagnachmittag machte der Stuttgart- und Eastbourne-Champion aus den USA dann alles klar und siegte am Ende 6:7 (6:8), 6:7 (8:10), 6:4, 7:6 (8:6), 6:4.

Wimbledon: Fritz übersteht „verrücktes Match“

Fritz: „Ich wollte natürlich spielen“

„Ich wollte ihn natürlich spielen, aber so oder so habe ich mich zuversichtlich gefühlt, zurückzukommen und es dann eben heute zu schaffen“, sagte Fritz.

Der 27-Jährige ist in Wimbledon an Nummer fünf gesetzt. Im Viertelfinale könnte Fritz auf Zverev treffen. Die vergangenen fünf Duelle gingen allesamt an den US-Amerikaner -zuletzt in dramatischer Manier im Finale von Stuttgart.