Wimbledon heute LIVE: Struff vs. Superstar Alcaraz in TV, Stream & Ticker

SPORT1 04.07.2025 • 13:30 Uhr Jan-Lennard Struff bekommt es in Wimbledon heute mit einem echten Schwergewicht zu tun. Auch auf Laura Siegemund wartet eine schwere Aufgabe.

Nach dem bitteren Aus von Alexander Zverev ruhen in Wimbledon die deutschen Hoffnungen auf Jan-Lennard Struff und Laura Siegemund. Beide sind am Freitag wieder im Einsatz.

Struff war am Donnerstag im Nachsitzen ein Coup gegen den gesetzten Félix Auger-Aliassime gelungen. Als Lohn kommt jetzt ein noch dickerer Brocken. Wimbledon 2025 täglich im LIVETICKER

Tennis: So können Sie Struff vs. Alcaraz in Wimbledon heute live sehen:

TV : Amazon Prime

: Amazon Prime Stream : Amazon Prime

: Amazon Prime Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Wimbledon: Struff fordert Alcaraz

Denn Struff fordert in der 3. Runde Superstar Carlos Alcaraz. Der Spanier holte sich in den beiden vergangenen Jahren den Turniersieg in Wimbledon, in diesem Jahr gewann er bereits die French Open.

„Ich bin sehr glücklich. Jetzt Alcaraz, geil“, sagte Struff nach seinem 3:6, 7:6 (11:9), 6:3, 6:4 gegen Auger-Aliassime.

Das Match war am Mittwoch wegen einbrechender Dunkelheit nach zwei Sätzen unterbrochen und am Donnerstag fortgesetzt worden.

Siegemund als letzte Deutsche im Rennen

Auch bei den Frauen ist mit Siegemund nur noch eine Starterin aus Deutschland im Rennen. Mit der an Nummer 6 gesetzten Madison Keys hat auch sie in der 3. Runde eine schwere Aufgabe.

Zu Beginn des Jahres triumphierte sie bei den Australian Open, in Paris kam sie bis ins Viertelfinale.

Siegemund, die im Doppel und im Mixed drei Grand-Slam-Titel gewonnen hat, steht im All England Club erstmals im Einzel in der dritten Runde. Es sei schön, auch mit 37 noch Premieren zu feiern, sagte sie: „Das ist nochmal mehr Motivation, wenn du weißt, du kannst noch Sachen erreichen, die du vorher nicht erreicht hast.“

Wimbledon: Die Spiele der Deutschen am Freitag

Centre Court (Spielbeginn nicht vor 16.30 Uhr MESZ):

2. Match: Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz (Spanien)

Court 2 (Spielbeginn nicht vor 13.30 Uhr MESZ)

2. Match: Laura Siegemund - Madison Keys (USA)

Wimbledon: Die Topspiele am Freitag

Centre Court (Spielbeginn 14.30 MESZ):

1. Match: Taylor Fritz (USA) - Alejandro Davidovich Fokina (Spanien)

3. Match: Aryna Sabalenka (Belarus) - Emma Raducanu (Großbritannien)

Court 1 (Spielbeginn 14 Uhr MESZ):

3. Match: Elise Mertens (Belgien) - Elina Svitolina (Ukraine)

Court 2 (Spielbeginn 12 Uhr MESZ):