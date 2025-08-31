Tennis-Star Medvedev ergreift nach US-Open-Desaster drastische Maßnahme

SPORT1 31.08.2025 • 21:13 Uhr Daniil Medvedev reagiert auf den nächsten Karriere-Tiefschlag. Der Tennis-Star trennt sich nach dem US-Open-K.o. von seinem langjährigen Coach.

Tennis-Star Daniil Medvedev hat nach dem überraschenden Erstrunden-Aus bei den US-Open eine drastische Maßnahme ergriffen. Der 29-Jährige gab die Trennung von seinem langjährigen Trainer Gilles Cervara bekannt.

„Danke, Gilles! Es waren wundervolle acht bis zehn Jahre zusammen. 20 Titel, Nummer eins der Welt, aber vor allem viele schöne Momente und Erinnerungen, die uns für immer begleiten werden“, schrieb der russische Tennis-Profi auf Instagram.

Dazu sendete er eine Fotostrecke, auf der er mit seinem Coach und den gewonnenen Pokalen zu sehen ist.

Vor vier Jahren hate Medvedev unter Cervara die US-Open nach einem Dreisatz-Sieg gegen Novak Djokovic gewonnen. Für Medvedev war es der erste und bisher einzige Grand-Slam-Triumph sowie der größte Erfolg an der Seite seines langjährigen Coaches.

„Ich bin dir dankbar, dass du mich all die Jahre begleitet hast, und bin gespannt, was das Leben uns in Zukunft bringen wird“, beendete er seinen Instagram-Post.

„Werde deine Magie im Gedächtnis behalten“

Cervara erinnert sich nach der Trennung an den US-Open-Coup seines Schützlings zurück. „Wie ein symbolisches Augenzwinkern des Lebens beenden wir unsere Zusammenarbeit nach den US Open“, erklärte er in Bezug auf den Grand-Slam-Erfolg 2021.

Darüber hinaus hatte er nur lobende und aufbauende Worte für den Tennis-Star übrig. „Ich habe jede Sekunde alles gegeben. Ich werde deine unkonventionelle Magie als Spieler, die deine Stärke ist, im Gedächtnis behalten. Sie wird zurückkehren, da bin ich mir sicher“, stärkte er seinen langjährigen Schützling und wünschte ihm für die Zukunft „als Spieler viel Erfolg und ein glückliches Leben als Mensch“.

Medvedev mit Horror-Bilanz: Ausraster bei den US Open

Medvedev hat eine desaströse Grand-Slam-Saison hinter sich. Der Russe erreichte bei den Australian Open die 2. Runde und strich bei den drei weiteren Grand Slams jeweils in Runde eins die Segel. Die Erstrunden-Niederlage in New York war der traurige Höhepunkt.

Der 29-Jährige schlug bei der Niederlage gegen Benjamin Bonzi vor Wut seinen Schläger erst auf den Boden und dann 24 Mal gegen die Bank. Am Ende war dieser völlig zertrümmert, der wütende Star erhielt eine empfindliche Geldstrafe.

Zuvor hatte der 29-Jährige zwischen 2021 und 2024 immer mindestens ein Grand-Slam-Finale erreicht.

Bei seiner einzigen Final-Teilnahme im Jahr 2025 (in Halle) unterlag er dem Kasachen Alexander Bublik. In der Weltrangliste befindet sich Medvedev noch auf Platz 13, nachdem er im Jahr 2022 zwischenzeitlich an der Spitze gestanden hatte.

