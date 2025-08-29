US Open: Alcaraz und Djokovic gefordert - Tennis heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 29.08.2025 • 14:30 Uhr Carlos Alcaraz und Novak Djokovic sind bei den US Open in der dritten Runde wieder im Einsatz. Auch Jan-Lennard Struff greift zum Schläger und will nun gegen den nächsten Top-Spieler eine Runde weiter kommen.

Beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres steht die dritte Runde an. Seit dem 24. August werden die US Open in New York ausgetragen. Am Freitag sind mit Carlos Alcaraz und Novak Djokovic zwei absolute Superstars in der dritten Runde gefordert. Auch der Deutsche Jan-Lennard Struff will die Erfolgsstory weiterschreiben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Alcaraz greift bereits um 17:30 Uhr deutscher Zeit ins Geschehen ein. Der Spanier bekam es in Runde zwei mit dem Italiener Mattia Bellucci zu tun – und ließ ihm nicht den Hauch einer Chance. In nur 1:36 Stunden stand der glatte Sieg fest. Nun wartet mit Luciano Darderi, der Nummer 34 der Welt, der nächste Italiener.

Djokovic muss hingegen erst in der Nightsession um 01:00 Uhr deutscher Zeit ran. Der 24-malige Grand-Slam-Sieger trifft in Runde drei auf den Briten Cameron Norrie. In der zweiten Runde hatte Djokovic noch einen Fehlstart hingelegt und den ersten Satz verloren, ehe er souverän zurückschlug und die nächsten drei Durchgänge klar für sich entschied.

Tennis: So können Sie die US Open heute live sehen:

TV : Sky

: Sky Stream : WoW, sporteurope.tv

: WoW, sporteurope.tv Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

{ "placeholderType": "MREC" }

US Open: Der nächste Top-Spieler wartet auf Struff

Besonders spannend dürfte die Aufgabe für Jan-Lennard Struff werden. Der Deutsche setzte sich in einem packenden Fünf-Satz-Krimi gegen Holger Rune durch und steht nun in der dritten Runde.

Dort wartet mit Frances Tiafoe (Nr. 17 der Welt) der nächste Top-Spieler und echte Publikumsliebling der US Open. Die Begegnung soll um 21 Uhr beginnen.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN