US Open: Zverev und Lys gefordert - Tennis heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 28.08.2025 • 14:00 Uhr Die Auftakthürde ist gemeistert: Heute geht es für Deutschlands Tennis-Elite in die zweite Runde der US Open. Neben Eva Lys greifen auch Alexander Zverev, Daniel Altmaier und Laura Siegemund nach dem nächsten Sieg.

Ein weiterer spannender Tag bei den US Open 2025 steht an: Beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres starten am Donnerstag gleich vier deutsche Profis in die zweite Runde.

{ "placeholderType": "MREC" }

Den Anfang macht Eva Lys. Die Nummer Eins bei den deutschen Damen hat in ihrer Auftaktpartie gegen Francesca Jones (6:0, 7:5) überzeugt und möchte jetzt nachlegen. Auf Lys wartet um 17 Uhr die an Platz 21 gesetzte Linda Noskova.

Bei den Männern will Deutschlands Nummer Alexander Zverev seinen Auftaktsieg bestätigen. Der Olympiasieger trifft erneut in der Nightsession auf Jacob Fearnley.

Tennis: So können Sie die US Open mit Lys und Zverev heute live verfolgen:

TV : Sky

: Sky Stream : WOW, sporteurope.tv

: WOW, sporteurope.tv Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

{ "placeholderType": "MREC" }

Spannend dürfte auch das Match von Daniel Altmaier werden. Der Weltranglisten-56. hat sich nach einem harten Fünf-Satz-Krimi in Runde zwei gekämpft. Dort wartet jetzt mit dem Griechen Stefanos Tsitsipas ein harter Brocken auf den Deutschen.

Laura Siegemund beeindruckt in der ersten Runde mit Erfahrung und Nervenstärke: Nach einem knappen und überraschenden Sieg gegen die an Nummer 20 gesetzte Diana Schneider setzt sie heute ihr Abenteuer fort – ihr Gegnerin ist Anastasia Zakharova.

US-Open: Spielplan der deutschen Tennis-Profis

Louis Armstrong (Spielbeginn ab 1 Uhr MESZ) - 1. Match: Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 3) - Jacob Fearnley (Großbritannien)

(Hamburg/Nr. 3) - Jacob Fearnley (Großbritannien) Court 5 (ab 17 Uhr MESZ) - 1. Match: Linda Noskova (Nr. 21) - Eva Lys (Hamburg)

(Hamburg) Grandstand (ab ca. 22 Uhr MESZ) - 4. Match: Stefanos Tsitsipas (Nr. 26) - Daniel Altmaier (Kempen)

(Kempen) Court 10 (ab ca. 18.30 Uhr MESZ) - 2. Match: Anastasia Zakharova - Laura Siegemund (Metzingen)

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN