Grand Slams>

Australian Open live: Start von Alexander Zverev im Free-TV, Livestream und Ticker

Zverev startet in Melbourne

Die Australian Open beginnen, in der Nacht von Samstag auf Sonntag startet der erste Grand Slam. Mit Alexander Zverev geht Deutschlands Nummer eins direkt am ersten Turniertag an den Start.
Carlos Alcaraz strebt bei den Australian Open 2026 nach dem Karriere-Grand-Slam – und will dabei Geschichte schreiben: „Es ist etwas Großartiges, den Karriere-Grand-Slam zu schaffen, aber noch besser ist es, der jüngste Spieler zu sein, dem das jemals gelingt.“
SPORT1
Der erste Grand Slam des Jahres steht an: Die Australian Open in Melbourne starten in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Gespielt wird vom 18. Januar bis zum 1. Februar 2026.

Aus deutscher Sicht steht vor allem Alexander Zverev im Fokus. Der Hamburger will in Australien erneut weit kommen – im Vorjahr scheiterte er erst im Finale gegen den Weltranglistenzweiten Jannik Sinner. Nun startet er den nächsten Anlauf auf den ganz großen Titel.

Tennis: So können Sie die Australian Open heute live im Free-TV sehen:

  • TV: Eurosport
  • Stream: Eurosport, DAZN, Amazon Prime
  • Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Durch die Zeitverschiebung laufen die ersten Matches aus deutscher Sicht mitten in der Nacht – Fans müssen also lange wach bleiben, wenn sie Zverev und Co. live verfolgen wollen. Zverev spielt das zweite Spiel in der Rod Laver Arena, wo es um 1:30 Uhr deutscher Zeit losgeht.

Startschuss für Zverev und Alcaraz

Zverev ist beim Turnier in Melbourne Deutschlands Topspieler. Der 28-Jährige bringt dabei nicht nur Erfahrung, sondern auch die klare Mission mit: Endlich soll der erste Grand-Slam-Titel her.

Zverev reist als Weltranglisten-Dritter nach Melbourne. Zum Auftakt bekommt er es mit dem Kanadier Gabriel Diallo zu tun. Das Match beginnt aus deutscher Sicht gegen 2:40 Uhr MEZ.

Neben Zverev steigt auch der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz am Sonntag ins Turnier ein. Er spielt gegen den Australier Adam Walton. Angesetzt ist das Spiel um 10:10 Uhr MEZ.

