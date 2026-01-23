Australian Open: Provokanter geht kaum! Dieser Tennis-Star lässt türkische Fans toben

Das Märchen von Zeynep Sönmez bei den Australian Open ist beendet. Die 23-Jährige war die erste Türkin überhaupt, die die dritte Runde des Grand-Slam-Turniers erreichte. Nach einem großen Kampf unterlag sie dort jedoch der Kasachin Yulia Putintseva mit 3:6, 7:6 (7:3), 3:6 - trotz der lautstarken Unterstützung der türkischen Fans in der Arena.
Wegen ihr toben die türkischen Fans
Während Sönmez sich bei ihrem Abgang den Applaus des Publikums abholte, provozierte Putintseva die türkischen Fans nach Kräften. Zunächst blieb sie regungslos stehen, hielt dann ihre Hand an ein Ohr nach dem Motto, sie höre nichts. Dies krönte sie mit Küssen in Richtung der buhenden Fans - doch das war noch längst nicht alles.
Nach dem Handshake gab es noch ein paar eindeutige Handzeichen in Richtung der Zuschauer, die sie besonders genervt hatten, ehe sie noch ein sehr ausgelassenes Tänzchen aufführte, was die Zuschauer natürlich noch mehr anstachelte.
„Das war eine unglaubliche Atmosphäre. Sie sind sehr leidenschaftlich. Das ist gut zu sehen, denn ich liebe diese Art von Herausforderung“, sagte sie unter Buhrufen.
Tennis: Sönmez sorgte für eine Sensation
Sönmez hatte bereits im vorherigen Turnierverlauf Geschichte geschrieben, als sie in der ersten Runde die an Nummer elf gesetzte Russin Ekaterina Alexandrova aus dem Turnier warf (7:5, 4:6, 6:4).
„Ich habe so etwas noch nie erlebt“, betonte Sönmez nach ihrem zweiten Coup und fügte hinzu, dass sie sich aufgrund der lautstarken Fans „wie zu Hause gefühlt“ habe.
Im Vorjahr hatte die Weltranglisten-112. in Wimbledon schon einmal für Furore gesorgt, als sie als erste Türkin die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers erreichte. 2024 gewann sie in Mexiko ihren ersten WTA-Titel.
