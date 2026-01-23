Australian Open: Provokanter geht kaum! Dieser Tennis-Star lässt türkische Fans toben

SPORT1 23.01.2026 • 10:00 Uhr Für Zeynep Sönmez endet bei den Australian Open ein kleines Märchen - Gegnerin Yulia Putintseva könnte ihren Sieg nicht provokanter feiern. Die türkischen Fans bringt das zum Kochen.

Das Märchen von Zeynep Sönmez bei den Australian Open ist beendet. Die 23-Jährige war die erste Türkin überhaupt, die die dritte Runde des Grand-Slam-Turniers erreichte. Nach einem großen Kampf unterlag sie dort jedoch der Kasachin Yulia Putintseva mit 3:6, 7:6 (7:3), 3:6 - trotz der lautstarken Unterstützung der türkischen Fans in der Arena.

Während Sönmez sich bei ihrem Abgang den Applaus des Publikums abholte, provozierte Putintseva die türkischen Fans nach Kräften. Zunächst blieb sie regungslos stehen, hielt dann ihre Hand an ein Ohr nach dem Motto, sie höre nichts. Dies krönte sie mit Küssen in Richtung der buhenden Fans - doch das war noch längst nicht alles.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Nach dem Handshake gab es noch ein paar eindeutige Handzeichen in Richtung der Zuschauer, die sie besonders genervt hatten, ehe sie noch ein sehr ausgelassenes Tänzchen aufführte, was die Zuschauer natürlich noch mehr anstachelte.

„Das war eine unglaubliche Atmosphäre. Sie sind sehr leidenschaftlich. Das ist gut zu sehen, denn ich liebe diese Art von Herausforderung“, sagte sie unter Buhrufen.

Tennis: Sönmez sorgte für eine Sensation

Sönmez hatte bereits im vorherigen Turnierverlauf Geschichte geschrieben, als sie in der ersten Runde die an Nummer elf gesetzte Russin Ekaterina Alexandrova aus dem Turnier warf (7:5, 4:6, 6:4).

„Ich habe so etwas noch nie erlebt“, betonte Sönmez nach ihrem zweiten Coup und fügte hinzu, dass sie sich aufgrund der lautstarken Fans „wie zu Hause gefühlt“ habe.

Im Vorjahr hatte die Weltranglisten-112. in Wimbledon schon einmal für Furore gesorgt, als sie als erste Türkin die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers erreichte. 2024 gewann sie in Mexiko ihren ersten WTA-Titel.

-----