Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
HANDBALL-EM
WINTERSPORT
US-SPORT
TENNIS
DARTS
BASKETBALL
EISHOCKEY
MOTORSPORT
2. BUNDESLIGA
MEHR
Mehr
Grand Slams>

Australian Open: "Noch nie erlebt" - Türkin schreibt Tennis-Geschichte

Türkin schreibt Tennis-Geschichte

Zeynep Sönmez schafft auch bei den Australian Open Historisches. Die 23 Jahre alte Qualifikantin erreicht die dritte Runde.
Ein Überblick über alles Wichtige rund um die Australian Open 2026.
SID
Zeynep Sönmez schafft auch bei den Australian Open Historisches. Die 23 Jahre alte Qualifikantin erreicht die dritte Runde.

Zeynep Sönmez hat ihre historische Erfolgsserie bei den Australian Open fortgesetzt und als erste Türkin die dritte Runde in Melbourne erreicht. Die 23 Jahre alte Qualifikantin aus Istanbul besiegte am Mittwoch die Ungarin Anna Bondar souverän mit 6:2, 6:4.

Sönmez hatte bereits in der ersten Runde Geschichte geschrieben, als sie die an Nummer elf gesetzte Russin Jekaterina Alexandrowa aus dem Turnier geworfen hatte.

Nie zuvor war eine türkische Spielerin in die zweite Runde der Australian Open vorgestoßen. Nun trifft die Weltranglisten-112. auf Julija Putinzewa aus Kasachstan.

Australian Open: Sönmez sorgt erneut für Furore

„Ich habe so etwas noch nie erlebt“, sagte Sönmez nach dem umjubelten Sieg vor einer lautstarken Kulisse: „Ich weiß wirklich zu schätzen, dass so viele türkische Leute da waren, und ich habe mich wie zu Hause gefühlt.“

Sönmez, die 2024 ihren ersten WTA-Titel in Mexiko gewann, hatte schon im Vorjahr in Wimbledon für Furore gesorgt, als sie als erste Türkin die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers erreichte.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite