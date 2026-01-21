Australian Open: "Noch nie erlebt" - Türkin schreibt Tennis-Geschichte

SID 21.01.2026 • 08:45 Uhr Zeynep Sönmez schafft auch bei den Australian Open Historisches. Die 23 Jahre alte Qualifikantin erreicht die dritte Runde.

Zeynep Sönmez hat ihre historische Erfolgsserie bei den Australian Open fortgesetzt und als erste Türkin die dritte Runde in Melbourne erreicht. Die 23 Jahre alte Qualifikantin aus Istanbul besiegte am Mittwoch die Ungarin Anna Bondar souverän mit 6:2, 6:4.

Sönmez hatte bereits in der ersten Runde Geschichte geschrieben, als sie die an Nummer elf gesetzte Russin Jekaterina Alexandrowa aus dem Turnier geworfen hatte.

Nie zuvor war eine türkische Spielerin in die zweite Runde der Australian Open vorgestoßen. Nun trifft die Weltranglisten-112. auf Julija Putinzewa aus Kasachstan.

Australian Open: Sönmez sorgt erneut für Furore

„Ich habe so etwas noch nie erlebt“, sagte Sönmez nach dem umjubelten Sieg vor einer lautstarken Kulisse: „Ich weiß wirklich zu schätzen, dass so viele türkische Leute da waren, und ich habe mich wie zu Hause gefühlt.“