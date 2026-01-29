Newsticker
Nächster Raducanu-Trainer weg! Trennung von Ex-Coach von Rafael Nadal

Raducanus Wechselspiel geht weiter

Emma Raducanu trennt sich von Francisco Roig. Die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Coach von Rafael Nadal dauert sechs Monate. Für die Ex-US-Open-Siegerin beginnt die Trainer-Suche auf ein Neues.
Julius Schamburg
Emma Raducanu trennt sich von Francisco Roig. Die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Coach von Rafael Nadal dauert sechs Monate. Für die Ex-US-Open-Siegerin beginnt die Trainer-Suche auf ein Neues.

Der Trainer-Verschleiß nimmt kein Ende! Emma Raducanu hat sich von Francisco Roig getrennt. Das gab die US-Open-Siegerin von 2021 am Donnerstag in den sozialen Medien bekannt.

Raducanu war bei den Australian Open bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Sie verlor gegen die gebürtige Russin (tritt seit Dezember 2025 für Österreich an) Anastasia Potapova mit 6:7, 2:6.

Raducanu: „Du warst mehr als nur ein Trainer für mich“

In ihrer Instagram-Story postete Raducanu ein gemeinsames Bild mit Roig und bedankte sich für die Zusammenarbeit.

„Du warst für mich mehr als nur ein Trainer, und ich werde die vielen schönen Momente, die wir gemeinsam auf und neben dem Platz verbracht haben, in guter Erinnerung behalten“, schrieb Raducanu.

Bemerkenswert: Seit ihrem Sensations-Coup bei den US Open ist Roig bereits der achte Trainer, der mit der Britin zusammenarbeitete und das Trainerteam wieder verließ.

Neben Roig arbeitete Raducanu mit Andrew Richardson, Torben Beltz, Dmitry Tursunov, Sebastian Sachs, Nick Cavaday, Vladimir Platenik (interimsweise) und Mark Petchey zusammen.

Nach ihrem Lauf in Wimbledon 2021 (Achtelfinale) trennte sich Raducanu im Juli überraschend von Nigel Sears, dem Ex-Coach von Ana Ivanovic und Schwiegervater von Andy Murray. Unter Richardson folgte dann der Triumph in New York, doch auch diese Zusammenarbeit war zwei Wochen nach dem märchenhaften Coup wieder beendet.

Tennis: Raducanus neunter Trainer binnen fünf Jahren

Damit hat Raducanu seit 2021 nunmehr neun Coaches verschlissen.

Roig arbeitete 18 Jahre mit dem 22-maligen Majorsieger Rafael Nadal zusammen, ehe er mit dem Italiener Matteo Berrettini trainierte.

Im August 2025 heuerte Roig dann bei Raducanu an, sechs Monate später ist auch diese Zusammenarbeit schon wieder beendet.

Die Trainer von Emma Raducanu seit April 2021:

  • Nigel Sears (April 2021 - Juli 2021)
  • Andrew Richardson (Juli 2021 - September 2021)
  • Torben Beltz (November 2021 - April 2022)
  • Dmitry Tursonov (Juli 2022 - Oktober 2022)
  • Sebastian Sachs (Dezember 2022 - Juni 2023)
  • Nick Cavaday (Januar 2024 - Januar 2025)
  • Vladimir Platenik (März 2025)
  • Mark Petchey, interimsweise (März 2025 - Juli 2025)
  • Francisco Roig (August 2025 - Januar 2026)

