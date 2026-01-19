Newsticker
Starke Krämpfe: Stakusic muss im Rollstuhl vom Court

Stakusic (l.) konnte nicht weiterspielen
Die Kanadierin hat womöglich mit der Hitze in Melbourne zu kämpfen.

Tennisspielerin Marina Stakusic hat bei den Australian Open am Montag für besorgniserregende Szenen gesorgt. Unter starken Schmerzen musste die Kanadierin ihre Erstrundenpartie gegen Priscilla Hon (Australien) aufgeben und nach einem Zusammenbruch in einem Rollstuhl vom Court gebracht werden. Später berichtete die 21-Jährige von heftigen Krämpfen.

"Es kann an der Hitze liegen, es kann am Stress liegen", sagte sie im Anschluss: "Ich habe so etwas noch nie erlebt, es war extrem schmerzhaft." In Melbourne herrschten am Montagnachmittag Temperaturen von knapp über 30 Grad. Auch der Top-Ten-Spieler Félix Auger-Aliassime musste in seiner Erstrundenpartie gegen den Portugiesen Nuno Borges wegen Krämpfen aufgeben.

