Deutsche Tennis-Hoffnung setzt auf früheren Kerber-Coach

Talent setzt auf Ex-Kerber-Coach

Tennis-Talent Justin Engel hat sein Trainerteam noch einmal angepasst und sich prominente Unterstützung gesichert.
Justin Engel gilt als großes deutsches Tennis-Talent
© IMAGO/ABACAPRESS
SID
Tennis-Talent Justin Engel hat sein Trainerteam noch einmal angepasst und sich prominente Unterstützung gesichert.

Tennis-Talent Justin Engel hat sein Trainerteam um einen bekannten Namen ergänzt. Der 18 Jahre alte Nürnberger wird ab März neben Ulf Fischer auch von Dieter Kindlmann gecoacht.

Der 43-Jährige unterstützte in der Vergangenheit auch schon die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber sowie die einstige Starspielerin Maria Scharapowa und die heutige Weltranglistenerste Aryna Sabalenka.

Engel verpasste Qualifikation für Australian Open

Engel, der künftig in Monte Carlo seine Basis haben wird, werde damit noch flexibler, hieß es vonseiten seines Managements. Der Franke zählt als Weltranglisten-184. zu den großen Hoffnungen im deutschen Tennis.

Zuletzt hatte er die Qualifikation für die Australian Open verpasst. Seinen nächsten Auftritt wird Engel bei einem Challenger im französischen Quimper haben.

