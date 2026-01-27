Deutsche Tennis-Hoffnung setzt auf früheren Kerber-Coach

SID 27.01.2026 • 16:47 Uhr Tennis-Talent Justin Engel hat sein Trainerteam noch einmal angepasst und sich prominente Unterstützung gesichert.

Tennis-Talent Justin Engel hat sein Trainerteam um einen bekannten Namen ergänzt. Der 18 Jahre alte Nürnberger wird ab März neben Ulf Fischer auch von Dieter Kindlmann gecoacht.

Der 43-Jährige unterstützte in der Vergangenheit auch schon die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber sowie die einstige Starspielerin Maria Scharapowa und die heutige Weltranglistenerste Aryna Sabalenka.

Engel, der künftig in Monte Carlo seine Basis haben wird, werde damit noch flexibler, hieß es vonseiten seines Managements. Der Franke zählt als Weltranglisten-184. zu den großen Hoffnungen im deutschen Tennis.