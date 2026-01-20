Newsticker
Grand Slams>

Zverev gegen Müller am deutschen Vormittag gefordert

Zverev-Spiel terminiert

Gute Nachrichten für deutsche Tennisfans: Alexander Zverev bestreitet sein Spiel gegen Alexandre Müller in den Abendstunden.
Alexander Zverev muss sich vor den Australian Open auch zu den Liebesgerüchten um ihn und Caro Daur äußern. Dabei wählt die deutsche Nummer eins drastische Worte.
Gute Nachrichten für deutsche Tennisfans: Alexander Zverev bestreitet sein Spiel gegen Alexandre Müller in den Abendstunden.

Erste „Spätschicht“ für Alexander Zverev bei den Australian Open: Das Zweitrundenmatch des deutschen Tennisstars gegen den Franzosen Alexandre Müller am Mittwoch wurde vom Veranstalter für den Abend und somit für den Vormittag deutscher Zeit angesetzt.

Die beiden Profis treffen in der vierten Partie des Tages in der John Cain Arena frühestens um 8.30 Uhr MEZ (Eurosport) aufeinander.

Auf Yannick Hanfmann wartet am Mittwoch indes ein absolutes Highlightmatch. Der Karlsruher, derzeit die Nummer 102 im ATP-Ranking, bekommt es mit dem Weltranglistenersten Carlos Alcaraz zu tun. Bereits gegen 3 Uhr MEZ wird der Deutsche in der Rod Laver Arena, dem größten Stadion auf der Anlage, aufschlagen.

