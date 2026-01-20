Zverev gegen Müller am deutschen Vormittag gefordert

SID 20.01.2026 • 05:48 Uhr Gute Nachrichten für deutsche Tennisfans: Alexander Zverev bestreitet sein Spiel gegen Alexandre Müller in den Abendstunden.

Erste „Spätschicht“ für Alexander Zverev bei den Australian Open: Das Zweitrundenmatch des deutschen Tennisstars gegen den Franzosen Alexandre Müller am Mittwoch wurde vom Veranstalter für den Abend und somit für den Vormittag deutscher Zeit angesetzt.

Die beiden Profis treffen in der vierten Partie des Tages in der John Cain Arena frühestens um 8.30 Uhr MEZ (Eurosport) aufeinander.