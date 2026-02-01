Alcaraz feiert großen Titel: Erst Party, dann Känguru-Tattoo

SID 01.02.2026 • 16:38 Uhr Carlos Alcaraz feiert in Australien seinen nächsten großen Triumph. Der Spanier hat in Melbourne Großes erreicht und will seinen Erfolg nun genießen.

Nach seinem historischen Titelgewinn war Carlos Alcaraz bereit für eine lange Party-Nacht in Melbourne. Davor musste er aber noch bestens gelaunt ein paar Pflichttermine hinter sich bringen.

Erst prostete der Spanier den Journalisten im Pressekonferenzraum mit einem gut gefüllten Sektglas zu, dann berichtete er noch schnell von seinem neuen Tattoo, dass er sich als Erinnerung an seinen Premierentitel bei den Australian Open stechen lassen will.

„Es wird ein Känguru, ganz sicher. Irgendwo an den Beinen“, sagte Alcaraz, der zuvor mit dem Viersatz-Finalsieg gegen Novak Djokovic als jüngster Spieler der Geschichte seinen Karriere-Grand-Slam vervollständigt hatte.

Nach seinen jeweils ersten Siegen bei den anderen Major-Turnieren hatte sich Alcaraz ein Tattoo stechen lassen. So ziert etwa seit seinem Premierentriumph bei den French Open ein Abbild des Eiffelturms sein linkes Bein.

Australien Open: Alcaraz will seine Erfolge ordentlich feiern

In den kommenden Tagen will sich der nun siebenmalige Grand-Slam-Sieger aus Spanien ein paar Tage Zeit nehmen, um zu genießen. „Jetzt versuche ich einfach, mir Zeit zu nehmen, um zu realisieren, was ich erreicht habe“, sagte er: „Ich weiß, dass ich mit Pokalen, Turnieren und Erfolgen Geschichte schreibe. Für mich ist es eine Ehre, meinen Namen in die Geschichtsbücher zu schreiben.“