Tennis: French Open heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Sinner-Bezwinger im Einsatz

Setzt Juan Manuel Cerúndolo, der Bezwinger von Topfavorit Jannik Sinner, seinen Siegeszug bei den French Open fort? Der Argentinier trifft am Samstag auf den talentierten Spanier Martin Landaluce.
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Was macht der Sinner-Bezwinger?
Cerúndolo hatte am Donnerstag sensationell Sinner in fünf Sätzen bezwungen, lag dabei fast schon aussichtslos zurück. Dann profitierte er von schweren körperlichen Problemen des Südtirolers, der mit der gnadenlosen Hitze in Paris sichtlich zu kämpfen hatte. Am Samstag steht für Cerúndolo die nächste Hitzeschlacht an. Das Match gegen Landaluce ist als zweites Spiel auf Court 7 angesetzt.
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French Open: Diese Matches finden am Samstag statt
Auch Juan Manuels Bruder Francisco ist am Samstag gefordert. Er spielt gegen den Amerikaner Zachary Svajda.
Bei den Damen steht ein brisantes Duell auf dem Programm: Die Ukrainerin Oleksandra Oliynykova fordert die Russin Diana Shnaider. Oliynykova sorgte im Vorfeld mit einem Nazi-Vergleich für Aufsehen.
Auch die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka ist im Einsatz. Sie trifft auf Daria Kasatkina.