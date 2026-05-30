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Tennis: French Open heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Sinner-Bezwinger im Einsatz

Was macht der Sinner-Bezwinger?

Am Samstag stehen die letzten Drittrundenduelle bei den French Open auf dem Programm. So können Sie die Spiele live verfolgen.
Tennis-Dominator Jannik Sinner scheidet in Roland Garros bereits in der 2. Runde aus. Der Italiener erklärt seine Niederlage und gibt ein Update zu seinem Gesundheitszustand während des Matches.
SPORT1
Am Samstag stehen die letzten Drittrundenduelle bei den French Open auf dem Programm. So können Sie die Spiele live verfolgen.

Setzt Juan Manuel Cerúndolo, der Bezwinger von Topfavorit Jannik Sinner, seinen Siegeszug bei den French Open fort? Der Argentinier trifft am Samstag auf den talentierten Spanier Martin Landaluce.

Cerúndolo hatte am Donnerstag sensationell Sinner in fünf Sätzen bezwungen, lag dabei fast schon aussichtslos zurück. Dann profitierte er von schweren körperlichen Problemen des Südtirolers, der mit der gnadenlosen Hitze in Paris sichtlich zu kämpfen hatte. Am Samstag steht für Cerúndolo die nächste Hitzeschlacht an. Das Match gegen Landaluce ist als zweites Spiel auf Court 7 angesetzt.

Tennis heute live: So verfolgen Sie die French Open im Free-TV

  • TV: Eurosport
  • Stream: Eurosport/Joyn

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French Open: Diese Matches finden am Samstag statt

Auch Juan Manuels Bruder Francisco ist am Samstag gefordert. Er spielt gegen den Amerikaner Zachary Svajda.

Bei den Damen steht ein brisantes Duell auf dem Programm: Die Ukrainerin Oleksandra Oliynykova fordert die Russin Diana Shnaider. Oliynykova sorgte im Vorfeld mit einem Nazi-Vergleich für Aufsehen.

Auch die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka ist im Einsatz. Sie trifft auf Daria Kasatkina.

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