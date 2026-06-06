Alexander Zverev greift bei den French Open nach dem Titel. Am Sonntag will sich der deutsche Tennisstar seinen Traum vom ersten Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier erfüllen. Free-TV-Sender Nitro ändert dafür extra sein Programm.
TV-Überraschung um Zverev
Das Finale von Roland Garros zwischen Zverev und Flavio Cobolli am Sonntag (French Open 2026 täglich im LIVETICKER) wird nicht nur auf Eurosport, sondern auch beim RTL-Sender Nitro live im Free-TV zu sehen sein. Das teilte der Kölner Sender mit.
Nitro ändert Programm wegen Zverev
Die Übertragung beginnt um 14.30 Uhr. Nitro setzt dabei auf ein eigenes Team: Als Moderatorin fungiert Anna Fleischhauer, Elmar Paulke kommentiert das Endspiel und erhält dabei Unterstützung von Ex-Profi Philipp Kohlschreiber, der als Experte im Einsatz sein wird.
Ursprünglich sollte bei Nitro am Sonntag auch das Formel-1-Rennen aus Monaco zu sehen sein. Nach dem Finaleinzug von Zverev änderte der Sender aber nun sein Programm. Das Formel-1-Rennen ist allerdings weiterhin auch im Free-TV bei RTL zu sehen.