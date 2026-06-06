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TV-Überraschung um Zverev

TV-Überraschung um Zverev

Alexander Zverev steht bei den French Open im Finale. Ein deutscher Free-TV-Sender ändert dafür sein Programm.
Alexander Zverev steht bei den French Open in seinem vierten Grand-Slam-Finale. Nun könnte dem 29-Jährigen der erste Titel bei einem Major gelingen. Dabei weiß der deutsche Tennis-Profi, worauf es ankommen wird.
SPORT1
Alexander Zverev steht bei den French Open im Finale. Ein deutscher Free-TV-Sender ändert dafür sein Programm.

Alexander Zverev greift bei den French Open nach dem Titel. Am Sonntag will sich der deutsche Tennisstar seinen Traum vom ersten Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier erfüllen. Free-TV-Sender Nitro ändert dafür extra sein Programm.

Das Finale von Roland Garros zwischen Zverev und Flavio Cobolli am Sonntag (French Open 2026 täglich im LIVETICKER) wird nicht nur auf Eurosport, sondern auch beim RTL-Sender Nitro live im Free-TV zu sehen sein. Das teilte der Kölner Sender mit.

Nitro ändert Programm wegen Zverev

Die Übertragung beginnt um 14.30 Uhr. Nitro setzt dabei auf ein eigenes Team: Als Moderatorin fungiert Anna Fleischhauer, Elmar Paulke kommentiert das Endspiel und erhält dabei Unterstützung von Ex-Profi Philipp Kohlschreiber, der als Experte im Einsatz sein wird.

Ursprünglich sollte bei Nitro am Sonntag auch das Formel-1-Rennen aus Monaco zu sehen sein. Nach dem Finaleinzug von Zverev änderte der Sender aber nun sein Programm. Das Formel-1-Rennen ist allerdings weiterhin auch im Free-TV bei RTL zu sehen.

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