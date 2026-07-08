Alexander Zverev steht nach seiner Extraschicht gegen Jiri Lehecka zum ersten Mal in seiner Karriere im Viertelfinale von Wimbledon. Doch nun kommt es zum Aufeinandertreffen mit seinem Angstgegner.
Tennis in Wimbledon heute live: Zverev - Fritz im TV, Stream und Ticker - Sieg über den Angstgegner?
Knackt Zverev seinen Angstgegner?
Nach der Partie zwischen Linda Noskova und Elise Mertens (14 Uhr) trifft Zverev am heutigen Mittwoch auf den US-Amerikaner Taylor Fritz (ab ca. 15.30 Uhr im LIVETICKER).
Tennis heute live: So verfolgen Sie Alexander Zverev in Wimbledon vs. Taylor Fritz
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Wimbledon: Zverev muss zurück auf Court 1
Wie schon in mehreren Runden zuvor, muss der Deutsche wieder auf Platz 1 ausweichen und darf sein Viertelfinale nicht auf dem Centre Court spielen.
Auf dem prominentesten Platz darf anstelle von Zverev nämlich der Local-Hero Arthur Fery ran. Er spielt dort gegen den Italiener Flavio Cobolli, Zverevs Gegner im Finale der French Open.
Zverevs Horrorbilanz gegen Fritz
Zverev ist als Nummer zwei der Setzliste zwar favorisiert gegen Fritz, im direkten Vergleich aber liegt der Hamburger 5:10 zurück. Und: Die vergangenen sieben Begegnungen entschied der US-Profi allesamt zu seinen Gunsten.
Nachdem Zverev im Duell mit dem an Nummer 13 gesetzten Tschechen Jiri Lehecka vor der Sperrstunde am Montagabend klar auf Siegkurs gelegen hatte, wackelte er nach dem Restart. Doch der Hamburger verhinderte ein weiteres Achtelfinal-Aus und feierte durch das 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6) seinen ersten Sieg in Wimbledon gegen einen Top-20-Spieler. Zverev verwandelte seinen dritten Matchball. Im vierten Anlauf im Achtelfinale gelang ihm endlich der Einzug in das Viertelfinale.
Der US-amerikanische Weltranglistensiebte setzte sich nach einer starken Vorstellung in nur 1:38 Stunden Spielzeit 7:6 (7:1), 6:4, 6:3 gegen den Kasachen Alexander Bublik durch.