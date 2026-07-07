Wimbledon: Darum darf Zverev Viertelfinale nicht auf Centre Court spielen

SPORT1 07.07.2026 • 19:18 Uhr Alexander Zverev muss zurück auf Court 1. Sein erstes Viertelfinale in Wimbledon wird nicht auf dem Centre Court ausgetragen werden.

Alexander Zverev steht in Wimbledon erstmals im Viertelfinale. Das Duell mit Angstgegner Taylor Fritz am Mittwoch wird allerdings nicht auf dem Centre Court stattfinden!

Auf prominentesten Platz darf anstelle von Zverev nämlich der Local-Hero Arthur Fery ran. Er spielt dort gegen den Italiener Flavio Cobolli, Zverevs Gegner im Finale der French Open. Zuvor duellieren sich auf dem größten Court im All England Club im Viertelfinale der Damen Marta Kostyuk und Jasmine Paolini.

Wimbledon: Zverev muss zurück auf Court 1

Für Zverev und Fritz bleibt also nur Court 1. Sie bestreiten das zweite Match auf diesem Platz. Um 14 Uhr deutscher Zeit sind in einem weiteren Damen-Viertelfinale zunächst Linda Noskova und Elise Mertens an der Reihe. Etwa gegen 16 Uhr sollte dann das Match von Zverev beginnen.

Schon das Drittrundenmatch von Zverev gegen den US-Amerikaner Marcos Giron fand auf Court 1 statt. Der Hamburger siegte souverän in drei Sätzen. Auch der ungefährdete Zweitrundensieg gegen den Franzosen Valentin Royer ereignete sich auf Court 1.

Tennis: Zverev vor Duell mit Angstgegner Fritz

Im Viertelfinale wartet mit Fritz Zverevs Angstgegner. Die vergangenen sieben Spiele verlor der Tokio-Olympiasieger gegen den US-Amerikaner allesamt, darunter jüngst auch im Halbfinale in Halle/Westfalen sowie 2024 im Achtelfinale von Wimbledon.

„Es ist schön, erstmals im Viertelfinale zu stehen“, sagte Zverev erleichtert bei Amazon Prime. „Gegen Taylor Fritz ist es nie einfach für mich. Die letzten Male, wo ich gegen ihn gespielt habe, war ich nicht in guter Form. Aber ich fühle mich gut. Ich will das Match voll an mich ranlassen und denke, dass ich auch gewinnen kann“, gab sich Zverev kampfeslustig.