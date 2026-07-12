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Wimbledon: Bayern-Star überrascht bei Zverev-Finale

Bayern-Star überrascht in Wimbledon

Neben Bundeskanzler Friedrich Merz will sich auch ein Bayern-Star das Wimbledon-Finale von Alexander Zverev nicht entgehen lassen.
Alexander Zverev kann sich mit einem Sieg bei Wimbledon unsterblich machen. Dabei spielt der gebürtige Hamburger auch für die Reputation des deutschen Tennis.
Vincent Wuttke
Neben Bundeskanzler Friedrich Merz will sich auch ein Bayern-Star das Wimbledon-Finale von Alexander Zverev nicht entgehen lassen.

Deutscher Star-Auflauf in Wimbledon! Zum Finale zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner hatte sich Bundeskanzler Friedrich Merz bereits angekündigt. Er nahm in der Royal Box in der ersten Reihe Platz. Dann tauchte auch ein Bayern-Star überraschend auf. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)

Denn Serge Gnabry teilte in den Sozialen Medien kurz vor dem ersten Ballwechsel Bilder von sich auf dem Center Court. Der 30-Jährige trug einen stylischen Anzug in beige und eine große schwarze Sonnenbrille.

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FC Bayern: Gnabry bei Zverev-Finale in Wimbledon

Gnabry ist ein Fan von Zverev und schaute sich bereits im Frühjahr beim ATP-Turnier in München gemeinsam mit Joshua Kimmich ein Match des Tennisprofis an. Nun unterstützte der Nationalspieler erneut von der Tribüne.

Gnabry arbeitet aktuell an seinem Comeback. Der Akteur des FC Bayern konnte nach einer schweren Muskelverletzung zuletzt wieder erste Übungen mit dem Ball durchführen.

Gnabry hatte sich Mitte April einen Ausriss der Adduktoren zugezogen und verpasste nach einer starken Saison daher die fest eingeplante Teilnahme an der WM.

Neben Gnabry erschienen auch zahlreiche internationale Superstars in London. Sängerin Jennifer Lopez schaute ebenso zu wie Mode-Legende Anna Wintour oder Prinz William mit Prinzessin Kate.

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