Final-Drama in Wimbledon! Danach fließen bittere Tränen

SID 11.07.2026 • 20:15 Uhr Das Wimbledon-Finale zwischen zwei Tschechinnen entwickelt sich zu einer verrückten Achterbahnfahrt. Linda Noskova scheint den Sieg verspielt zu haben - dann wendet sich noch einmal alles. Die unterlegene Karolina Muchova kann die Tränen nicht zurückhalten.

Die Tschechin Linda Noskova hat das Finale von Wimbledon gewonnen und ihren ersten Grand-Slam-Sieg gefeiert. Die 21-Jährige schlug am Samstag ihre Landsfrau Karolina Muchova in einem dramatischen Match 6:2, 5:7, 6:3.

Seit der Einführung des Profitennis 1968 war es das erste Endspiel bei einem der vier großen Turniere, bei dem sich zwei tschechische Spielerinnen gegenübergestanden hatten.

Noskova setzte damit die Erfolgsstory ihres Landes im All England Club fort. Seit 2023 ist sie die dritte Tschechin, die das bedeutendste Tennisturnier des Jahres gewann.

Tschechinnen dominieren in Wimbledon

Vor drei Jahren hatte Marketa Vondrousova triumphiert, zwölf Monate später jubelte dann Barbora Krejcikova. In Wimbledon folgt Noskova nun auf die Polin Iga Swiatek, die sich 2025 ihren ersten Titel im Londoner Südwesten gesichert hatte.

„Das fühlt sich unglaublich an“, sagte Noskova, „es war körperlich und mental so schwer, es ist so schwierig, den letzten Punkt zu holen.“

Mit ihrem ersten Major-Triumph darf sich Noskova, die im Vorfeld die Generalprobe in Berlin sowohl im Einzel als auch im Doppel gewonnen hatte und nun ihre überragende Rasensaison krönte, über ein Preisgeld von umgerechnet 4,22 Millionen Euro freuen.

In der Weltrangliste steht sie am Montag auf Platz sieben.

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Fünf vergebene Matchbälle in Satz zwei

Muchova verpasste derweil in ihrem zweiten Grand-Slam-Finale wieder den großen Erfolg. 2023 hatte sie das Endspiel bei den French Open verloren. Bei der Siegerrede danach brach Muchova immer wieder in Tränen aus und musste ihre Rede mehrmals unterbrechen.

Die 29-Jährige, die sich in den Wochen vor Wimbledon in Bad Homburg durchgesetzt hatte, kassiert immerhin ein Preisgeld von rund 2,11 Millionen Euro und klettert im Ranking von Platz neun auf Rang sechs.

In einer zunächst einseitigen Partie machte Noskova von Beginn an Druck, nach einem ersten Break lag sie schnell 3:1 vorne. Nach nur 31 Minuten ließ sie ein zweites folgen und schnappte sich den ersten Durchgang.

Muchova dreht auf – Noskova findet zurück

In Satz zwei führte Noskova bereits mit 5:2 – zeigte dann aber plötzlich Nerven gegen eine tapfer kämpfende Muchova. Diese wehrte fünf Matchbälle ab und drehte den Satz noch.

Muchova wirkte zunächst auch in Satz drei wie die bessere Spielerin, hatte drei Breakbälle direkt im ersten Spiel, konnte aber keinen nutzen. Diese brenzlige Situation zu überstehen, half Noskova dabei, wieder zu sich und ihrem Spiel zu finden.

Im nächsten Spiel schaffte Noskova das entscheidende Break, was sie diesmal dank starker Aufschläge in wichtigen Momenten bis zum Satzende transportieren konnte.

Sinner trifft auf seinen Angstgegner Zverev

Am Sonntag will dann Alexander Zverev nachziehen. Nur fünf Wochen nach seinem erlösenden Triumph bei den French Open steht er in seinem ersten Wimbledonfinale.