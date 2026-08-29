Alexander Zverev bringt Verletzungen mit den Bällen in Verbindung

Philipp Heinemann 29.08.2026 • 11:21 Uhr Alexander Zverev stellt unmittelbar vor den US Open eine erstaunliche These zu den Bällen im Profitennis auf - der deutsche Tennisstar stellt eine Vermutung zu den Verletzungssorgen im Feld auf.

Alexander Zverev hat kurz vor Beginn der US Open Kritik an den im Profitennis verwendeten Bällen geübt und dabei einen direkten Zusammenhang zu den zahlreichen Verletzungen junger Topspieler in dieser Saison hergestellt.

„Die Bälle sind einfach ein bisschen toter geworden, man muss mehr auf den Ball draufhacken, damit der Ball irgendwo hingeht“, sagte der 29-Jährige vor dem Topevent in New York. Seine These: „Dadurch kommen diese ganzen Handgelenk- und Ellbogenverletzungen sowie die Armprobleme zustande.“

Jüngst laborierte unter anderem der spanische Superstar Carlos Alcaraz an einer solchen Handgelenksverletzung, er kehrte aber gerade rechtzeitig zu den US Open zurück. Zverev beklagte mit Blick auf die Blessuren der Tennisstars allgemein: „Ich glaube immer noch, es hängt viel mit dem Belag und den Bällen zusammen.“

US Open: Zverev sieht sich auf einem guten Weg

Unabhängig von den kritisierten Umständen fühle er sich besser als zuletzt bei den enttäuschenden Masters-Auftritten in Montreal und Cincinnati, erklärte Zverev allerdings auch. „Ich bin sehr glücklich mit den Fortschritten, die ich in den letzten paar Wochen gemacht habe“, sagte er: „Ich finde, es wird von Tag zu Tag besser.“ Wie es dann aber im Turnier laufe, müsse sich zeigen (US Open 2026 täglich im LIVETICKER).

„In Australien habe ich dieses Jahr im Training auch unfassbar schlecht gespielt, die ganze Woche davor. Und habe dann auch ein sehr schlechtes erstes Match gehabt“, sagte Zverev: „Dann bin ich ins Turnier reingekommen und es wurde besser und besser. Habe eine gute zweite Runde gehabt, gute dritte Runde gehabt und dann war ich halt im Turnier drin. Deswegen muss ich schauen, wie es hier sein wird.“