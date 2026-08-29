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US Open: Erste Klarheit für Alexander Zverev

Erste Klarheit für Alexander Zverev

Alexander Zverev fehlt beim Auftaktprogramm bei den US Open. Die übrigen Deutschen sind für Sonntag ebenfalls nicht angesetzt.
Alexander Zverev sagt, Sanktionen hätten keinen Einfluss auf die Teilnahme von Novak Djokovic und anderen Tennisstars.
SID
Alexander Zverev fehlt beim Auftaktprogramm bei den US Open. Die übrigen Deutschen sind für Sonntag ebenfalls nicht angesetzt.

Die deutschen Tennisprofis um Alexander Zverev greifen zum Auftakt der US Open am Sonntag noch nicht ins Geschehen ein. Das ergibt die Ansetzung für den ersten Tag des Grand-Slam-Turniers in New York. Zu den prominentesten Gesichtern am ersten Tag gehört der langjährige Dominator Novak Djokovic, der an Position vier gesetzte Serbe wird am Abend im Arthur Ashe Stadium auf den Argentinier Mariano Navone (im LIVETICKER) treffen.

Für den Montag veröffentlichten die Veranstalter bislang nur die Ansetzungen für die beiden wichtigsten Courts, das Arthur Ashe Stadium und das Louis Armstrong Stadium. Auch hier taucht Zverev noch nicht auf. In Abwesenheit des verletzten Weltranglistenersten Jannik Sinner (Italien) ist Zverev in Flushing Meadows an Position eins gesetzt. In seinem ersten Match wird er es mit dem Italiener Lorenzo Sonego zu tun bekommen.

US Open: Comeback-Termin von Alcaraz steht fest

Für Montag sind indes bereits die Auftritte der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka (Belarus) und des Titelverteidigers Carlos Alcaraz (Spanien) terminiert. Sabalenka spielt mittags gegen die Kolumbianerin Camila Osorio, Rückkehrer Alcaraz trifft anschließend auf den Russen Roman Safiullin. Der Spanier hatte im vergangenen Jahr die US Open gewonnen, im Finale setzte er sich gegen Sinner durch. In diesem Jahr verpasste Alcaraz aufgrund einer Handgelenksverletzung unter anderem die French Open und Wimbledon, nun gibt er sein Comeback.

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