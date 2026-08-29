US Open: Erste Klarheit für Alexander Zverev

SID 29.08.2026 • 08:36 Uhr Alexander Zverev fehlt beim Auftaktprogramm bei den US Open. Die übrigen Deutschen sind für Sonntag ebenfalls nicht angesetzt.

Die deutschen Tennisprofis um Alexander Zverev greifen zum Auftakt der US Open am Sonntag noch nicht ins Geschehen ein. Das ergibt die Ansetzung für den ersten Tag des Grand-Slam-Turniers in New York. Zu den prominentesten Gesichtern am ersten Tag gehört der langjährige Dominator Novak Djokovic, der an Position vier gesetzte Serbe wird am Abend im Arthur Ashe Stadium auf den Argentinier Mariano Navone (im LIVETICKER) treffen.

Für den Montag veröffentlichten die Veranstalter bislang nur die Ansetzungen für die beiden wichtigsten Courts, das Arthur Ashe Stadium und das Louis Armstrong Stadium. Auch hier taucht Zverev noch nicht auf. In Abwesenheit des verletzten Weltranglistenersten Jannik Sinner (Italien) ist Zverev in Flushing Meadows an Position eins gesetzt. In seinem ersten Match wird er es mit dem Italiener Lorenzo Sonego zu tun bekommen.

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