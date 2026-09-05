US Open 3. Runde live im TV, Stream & Ticker heute Alexander Zverev - Alejandro Tabilo

Nächste Nachtschicht für Alexander Zverev bei den US Open. Der deutsche Topstar trifft in der Nacht auf Sonntag ab ca. 2:30 Uhr deutscher Zeit in der 3. Runde auf Alejandro Tabilo und will nach zwei Drama-Siegen erstmals überzeugen. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER).
US Open live: Zverev erneut gefordert
In der Runde zuvor hatte der Hamburger den Franzosen Quentin Halys in fünf Sätzen mit 6:4, 4:6, 7:6 (7:3), 6:7 (3:7) und 6:3 niedergerungen. Bereits zum Auftakt hatte Zverev den Italiener Lorenzo Sonego in der maximalen Distanz bezwungen und stand nun schon knapp neun Stunden auf dem Platz.
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„Die Leistung war ehrlich gesagt ziemlich beschissen“, urteilte Zverev nach seinem achten Einzug in die dritte Runde von New York noch auf dem Court: „Ich hoffe, ich spiele bald besser.“ Nun will er gegen die Nummer 25 des Turniers vor allem Zeit sparen.
Des Weiteren ist mit Taylor Fritz auch ein Liebling der Fans in New York im Einsatz. Der US-Amerikaner trifft ab 17:30 Uhr deutscher Zeit auf Francisco Cerundolo. Der Argentinier hatte zuvor Jan-Lennard Struff niedergerungen. Mit Coco Gauff ist bei den Damen zudem eine Favoritin gefordert. Sie trifft auf Cristina Bucsa aus Spanien und muss ab ca. 19:30 Uhr deutscher Zeit ihrer Favoritenrolle gerecht werden.
US Open: Die wichtigsten Partien am Samstag im Überblick:
Mit deutscher Beteiligung:
- Alexander Zverev (GER) – Alejandro Tabilo (CHL) (ca 2:30 deutscher Zeit)
Ohne deutsche Beteiligung:
- Taylor Fritz (USA) – Francisco Cerundolo (ARG) (17:30 Uhr deutscher Zeit)
- Coco Gauff (USA) – Cristina Bucsa (ca. 19:30 deutscher Zeit)
- Flavio Cobolli (ITA) – Alexander Blockx (BEL) (ca. 19 Uhr deutscher Zeit)