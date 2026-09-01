US Open: Alexander Zverev - Sonego heute Nacht live im TV und Stream - Auftakt für deutschen Tennis-Star

SPORT1 01.09.2026 • 19:00 Uhr Alexander Zverev bestreitet heute Nacht sein Erstrunden-Match bei den US Open gegen Lorenzo Sonego. Bleibt der Traum vom zweiten Grand-Slam-Titel bestehen?

Die Mission US Open startet für den deutschen Tennis-Star Alexander Zverev heute Nacht (ab ca. 2:10 Uhr im ). Der aktuelle French-Open-Sieger trifft in der ersten Runde des Grand-Slam-Turniers in New York auf Lorenzo Sonego.

Der Italiener ist derzeit die Nummer 89 der Welt und im Duell mit Zverev, der nach der Absage von Sinner an der Spitze der Setzliste steht, der klare Underdog.

US Open: Alexander Zverev vs. Sonego heute Nacht live verfolgen:

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Zverev hat nach seinem Sieg bei den French Open und seinem Finaleinzug in Wimbledon auch in New York wieder beste Chancen auf einen tiefen Run. Sein schärfster Rivale auf dem Weg zu seinem zweiten Grand-Slam-Titel ist auf dem Papier Carlos Alcaraz, der nach einer langen Verletzungspause aber womöglich noch nicht in Topform ist.

In den vergangenen Wochen hatte jedoch auch Zverev so seine Mühe. Nach seiner starken Saison auf Sand und Rasen lief es auf dem Hartplatz noch nicht nach Plan. Bei den National Bank Open unterlag er in der Runde der letzten 64 überraschend dem Niederländer Tallon Griekspoor. Bei den Cincinnati Masters war im Achtelfinale gegen Tommy Paul Endstation.

Boris Becker traut dem gebürtigen Hamburger dennoch einiges zu. „Ich glaube, er hat große Chancen, das dritte Grand-Slam-Finale zu erreichen. Das ist wirklich machbar“, erklärte die deutsche Tennis-Legende, in seinem Podcast mit Andrea Petkovic. Erst ab dem Viertelfinale werde es ernst.

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US Open: Zverev wartet seit vier Jahren auf Halbfinal-Teilnahme

Zverev gelang im Jahr 2020 bei den US Open sein erster Final-Einzug überhaupt in einem Grand-Slam-Turnier. Der Deutsche verlor jedoch das Endspiel gegen den Österreicher Dominic Thiem. 2021 erreichte Zverev das Halbfinale, jedoch wartet er seitdem auf einen weiteren Einzug in die Runde der besten vier.