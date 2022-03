Tennis-Talent Jule Niemeier über Rafael Nadal, Grand-Slam-Regeln, BVB und ihre Karriere

Niemeier: Man nimmt das Gerede drumherum schon wahr, aber ich lasse das nicht an mich ran. Ich genieße es, dass ich das Turnier mit ihnen - Laura (Siegemund, Anm. d. Red.) ist ja auch wieder zurück - spielen kann, das hat was Positives. Man muss den deutschen Spielerinnen Zeit geben. Die machen hier ihr Abitur - und in anderen Ländern hören sie mit 14, 15 auf in die Schule zu gehen und trainieren tagtäglich. Von daher ist es etwas anderes und man kann es nicht vergleichen. Man sollte sich die Spielerinnen in Ruhe entwickeln lassen, dann bin ich mir sicher, dass wieder einiges nachkommt - denn das Potenzial ist auf jeden Fall da.