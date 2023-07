Tennis-Zoff! Jetzt spricht die Übeltäterin

Der Skandal im Erstrundenmatch des Hungarian Grand Prix in Budapest zwischen Zhang Shuai und Amarissa Tóth wirkt immer noch nach.

Nachdem sich zahlreiche WTA-Spielerinnen und sogar Tennis-Legende Martina Navratilova zu Wort gemeldet hatten, wandte sich nun auch Tóth an die Öffentlichkeit.

„Jetzt, da ich raus bin aus dem Turnier, ist es an der Zeit, ein paar Worte zu sagen zu dem, was passiert ist“, begann die 20-Jährige ihr Statement, das auf der offiziellen Facebook-Seite des Turniers sowie auf Instagram veröffentlicht wurde. „Ich hätte nicht gedacht, dass mein erstes Hauptrundenmatch bei einem WTA-Turnier so einen Sturm auslösen würde.“