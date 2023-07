„In jeder Hinsicht erbärmlich!“ Tennis-Zoff wird immer wilder

So viel Aufmerksamkeit hat wohl schon lange kein WTA-Turnier der Kategorie 250 mehr bekommen!

Nach dem Skandal bei den Hungarian Open in Budapest am Mittwoch sprechen immer mehr Tennis-Stars Zhang Shuai ihre Unterstützung aus. Selbst Tennis-Legende Martina Navratilova meldet sich zu Wort.

„In jeder Hinsicht erbärmlich“, schrieb die US-Amerikanerin, die in ihrer Karriere 18 Grand-Slam-Titel gewinnen konnte bei Twitter. „Die Schiedsrichterin ist nicht in der Lage, Spiele auf Sand zu leiten“, sprach sie der verantwortlichen Stuhlschiedsrichterin jegliche Qualität ab. Und auch zu Gegnerin Amarissa Toth hat die 66-Jährige eine eindeutige Meinung: „Toth ist eine schlechte Sportlerin!“

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Doch was hat die Tenniswelt so verärgert?

Tennis-Profi verliert gegen Nobody

Tennis-Profi verliert gegen Nobody

Shuai-Gegnerin wischt Ballabdruck weg

Die Chinesin war darüber derart verärgert, dass sie darum bat, mit der Turnierleitung sprechen zu können, was abgelehnt wurde. Nachdem Toth das Spiel dann zum 6:5 für sich entschieden hatte, brach Shuai unter Tränen das Match ab.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

„Das ist ein neues Level an Unsportlichkeit. Einfach wow“, schrieb Victoria Azarenka zu dieser Szene. Ons Jabeur, die am Wochenende im Wimbledonfinale gegen Marketa Vondrousova sensationell verloren hatte , sprach Shuai ebenfalls ihre volle Unterstützung aus und bezeichnete die Situation als nicht akzeptabel.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Kateryna Baindl, die Toth einen Tag später im Achtelfinale aus dem Turnier warf, wandte sich im anschließenden Siegerinterview an Shuai. „Hoffentlich sehen wir sie bald wieder auf dem Platz, weil sie eine unglaubliche Spielerin und eine sehr respektvolle und großartige Person ist. Wir können eine Menge von ihr lernen. Wir sollten immer alle respektvoll miteinander umgehen.“

Rassismus-Vorwurf gegen Turnierorganisatoren

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

In diesem gaben die Organisatoren wohl zu, dass sich die 20 Jahre alte Toth - in ihrem ersten WTA-Hauptrundenspiel der Karriere - nicht korrekt verhalten habe, betonten aber: „Sie hat nichts getan, was man als mangelnde Integrität bezeichnen könnte“.