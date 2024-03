"Herausforderung": Lys macht Autoimmunerkrankung öffentlich

Dank der "großartigen Unterstützung und Behandlung" ihres Ärzteteams könne die Weltranglisten-146. aber trotzdem ihrem "sportlichen Traum nachgehen und das Beste aus mir herausholen. Ab und zu bin ich aber gezwungen, meine Turnierplanung kurzfristig zu verändern und anzupassen", sagte Lys, die in 2024 bislang nur in Canberra, bei den Australien Open und zuletzt im Februar in Dubai an den Start ging.