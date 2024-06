Tennis: Kein Hawkeye? Nächster Ärger nach Zverev

Ärger um Emma Raducanu: Die britische Tennisspielerin fühlte sich beim Rasenturnier in Nottingham schwer benachteiligt - und fand nach dem Match harte Worte.

Am reinen Ergebnis hatte Emma Raducanu sicherlich nichts auszusetzen. Mit 6:1 und 6:4 gewann die britische Tennisspielerin vor heimischer Kulisse beim Rasenturnier in Nottingham gegen die Japanerin Ena Shibahara und stürmte in überzeugender Manier ins Achtelfinale. Trotzdem gab es während der Partie reichlich Ärger - und zwar wegen Schiedsrichterin Ana Carvalho.