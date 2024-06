Zverev: Gegen "Biest" Alcaraz "alles gegeben"

Alexander Zverev war mit sich im Reinen. "Ich habe alles gegeben, was ich konnte", sagte der Hamburger nach seinem zweiten Grand-Slam-Finale - und der zweiten vergebenen Chance. War er 2020 bei den US Open nach verspielter Zwei-Satz-Führung gegen Dominic Thiem noch am Boden zerstört gewesen, ordnete der 27-Jährige die Niederlage gegen Carlos Alcaraz im French-Open-Endspiel nüchtern ein: "Er spielte fantastisch, besser als ich. Anders als in New York habe ich es nicht weggegeben."