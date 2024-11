Doping-Fall ruft Stars auf den Plan

Der Dopingfall Iga Swiatek sorgt erneut für intensive Diskussionenen in der Szene. Die Rufe nach Veränderungen werden lauter.

Der Dopingfall Iga Swiatek sorgt erneut für intensive Diskussionenen in der Szene. Die Rufe nach Veränderungen werden lauter.

Den Weltranglistenersten der Männer und die Nummer zwei der Frauen werden beim Neustart in Australien Zweifel begleiten - zumindest aus Teilen der Szene.

„Profis auf dem höchsten Niveau des Sports können jetzt einfach sagen: ‚Wir wussten es nicht‘“, schrieb der frühere Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios bei X am Tag nach Bekanntgabe des positiven Tests von Swiatek auf die verbotene Substanz Trimetazidin.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Fritz kritisiert Fans

Der US-Amerikaner Taylor Fritz äußerte sich nicht über den Fall Swiatek, kritisierte auf X jedoch das Verhalten der Fans in den sozialen Netzwerken: „Es macht mich wahnsinnig, wenn Geschichten unterstützt werden, die in eine Richtung gehen, die man sich wünscht. Selbst wenn du als Spieler deine Unschuld beweisen kannst, werden Leute, die deine Konkurrenten unterstützen, immer blindlings behaupten, du seist ein Betrüger. Das macht mich traurig.“

Während andere prominente Gesichter wie Osaka in den Sozialen Medien ihre Unterstützung signalisierten, wurden auch Rufe nach einem transparenteren Vorgehen der International Tennis Integrity Agency (ITIA) laut. Und erneut kochten, wie schon im Fall des ebenfalls in diesem Jahr positiv getesteten Jannik Sinner, Diskussionen auf über mögliche Doppelstandards in solchen Verfahren.