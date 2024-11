"Was glaubt ihr, wer ich bin?": Journalist beleidigt Tennis-Star

Aufregung in der Tennis-Szene! Ein unsachlicher Kommentator über eine Spielerin des in der Sportart recht bekannten Journalisten Jon Wertheim, der auch beim Tennis Channel als Experte tätig ist, sorgt für reichlich Wirbel.

Der Journalist, der zu dem Zeitpunkt wohl dachte, nicht On-Air zu sein, spielte damit wohl darauf an, dass seine Handy-Kamera zunächst sehr auf seine Stirn fokussiert war, was er in diesen Momenten änderte.

Tennis-Star Krejcikova findet deutliche Worte

„Als Sportlerin, die sich diesem Sport verschrieben hat, war es enttäuschend, diese Art von unprofessionellem Kommentar zu sehen. Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas in der Welt des Sports passiert“, schrieb die zweimalige Grand-Slam-Siegerin.

Sie habe sich bei so etwas oft nicht zu Wort gemeldet, aber nun sei es an der Zeit, „die Notwendigkeit von Respekt und Professionalität in den Sportmedien anzusprechen. Diese Momente lenken von der wahren Essenz des Sports und der Hingabe ab, die alle Athleten an den Tag legen.“