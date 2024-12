Sie ist eine der prägendsten Figuren des Tennis

Chris Evert feiert am 21. Dezember 2024 ihren 70. Geburtstag - und obwohl sie bereits seit langem im Tennis-Ruhestand ist, scheint sie immer noch omnipräsent zu sein auf der Tour.

Denn von ihr hat sich die Tenniswelt viel abgeschaut. Frauen wie Männer. Und so mancher Rekord steht bis heute noch: Chris Evert. Sie ist eine der prägendsten Figuren des Sports – und trug früh bunte Shorts und Schmuck.

Sie machte die beidhändige Rückhand unter den Profis populär. Sie hält bis heute die beste Siegquote in der Geschichte des Tennissports. Nebenbei war sie Amerikas „Tennis Sweetheart“ auf dem Platz.

Chris Evert stürmte die große Tennisbühne, als sich das Frauentennis in den 70er Jahren wandelte und sie ging, als in den 80er Jahren eine neue junge Generation um Steffi Graf nach den Sternen griff.

Evert: Pionierin der beidhändigen Rückhand

Christine Marie Evert, geboren 1954 in Florida, stammt aus einer Tennisfamilie: Der Vater selbst Profi, die Geschwister Jeanne, John, Drew und Clare seit frühestem Alter auf dem Court. Aber schnell war klar, dass Chris das größte Talent für die gelben Filzbälle besaß.

Als ihr der Schläger im jungen Alter auf der Rückhandseite zu schwer wird, nimmt sie einfach die zweite Hand zur Hilfe – und perfektioniert diese Technik. Was damals noch ein exotischer Schlag war, ist heute der Standard im Tennisunterricht: die beidhändige Rückhand.

Spitzname: „Ice Maiden“ - Dominator der 70er Jahre

Evert machte schon als Schülerin von sich reden. Mit 16 Jahren besiegte sie die damalige Nummer 1 der Welt, Margaret Court. Als 19-Jährige dann der große Durchbruch: Evert gewinnt 1974 ihre ersten Grand-Slam-Titel bei den French Open und in Wimbledon.

Der Sport begann in dieser Zeit erstmals richtig zu boomen. Die Frauen stritten für höhere Prämien und mehr Beachtung – und waren erfolgreich. Evert profitierte von dieser Professionalisierung.

„Es war eine außergewöhnliche Zeit. Alles war noch sehr persönlich, wir Spieler waren untereinander befreundet, nah an unseren Fans dran und haben genug Geld verdient“, sagte sie einmal rückblickend. Bis in die 80er Jahre hinein dominierte sie die neu gegründete WTA-Tour.

Vorzeigespielerin und Rekordhalterin in Paris

In einer Zeit, wo manche Spieler noch mit Übergewicht zu kämpfen hatten oder während eines Turniers mal feiern gingen, war Evert bereits eine Vorzeigespielerin. „Ich wollte jeden Punkt gewinnen“, erinnert sie sich.

„Es ging nur darum: Was esse ich vor dem Match? Wie lange schlafe ich? Wen werde ich als nächstes schlagen?“

Ihr Lieblingsbelag war Sand, ihr Lieblingsturnier entsprechend die French Open in Paris. Vor Nadal hielt Evert hier sämtliche Rekorde. Jetzt bleiben ihr immer noch sieben Erfolge in Roland Garros und eine Serie von 125 (!) Siegen in Folge auf der roten Asche.