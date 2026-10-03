Jelena Rybakina hatte sich in New York neben dem Titel auch die Spitzenposition in der Weltrangliste gesichert. Die Rückkehr verlief nun enttäuschend.

Die Weltranglistenerste Jelena Rybakina hat nach dem Sieg bei den US Open ihre Rückkehr auf die Tour verpatzt.

Die kasachische Tennisspielerin verlor in der zweiten Runde des WTA-Turniers in Peking 6:3, 4:6, 3:6 gegen die Weltranglisten-118. Alina Tscharajewa aus Armenien. „Ich habe keine Worte“, sagte die Siegerin: „Das ist unglaublich.“

Jelena Rybakina hat eine überraschende Niederlage kassiert Jelena Rybakina hat eine überraschende Niederlage kassiert © IMAGO/MediaPunch

In New York hatte sich Rybakina auf dem Weg zu ihrem dritten Grand-Slam-Titel Platz eins in der Weltrangliste von Aryna Sabalenka geschnappt. Die Belarussin, die in der Folge dann auch das Endspiel in Flushing Meadows gegen Rybakina verlor, kann nun aber den Rückstand wieder verkleinern.

Am Sonntag trifft Sabalenka in der dritten Runde in China auf die Tschechin Nikola Bartunkova.