Tischtennis-WM: USA/China mit gemeinsamen Mixed-Teams - Boll mit schwerer Auslosung

Die Chinesin Lin Gaoyuan wird mit der Amerikanerin Lily Zhang spielen, während Wang Manyu zusammen mit Kanak Jha im gemischten Doppel antreten wird. Letztere könnten in der zweiten Runde am Donnerstag auf die deutschen Europameister Dang Qiu und Nina Mittelham treffen, das ergab die Auslosung am Sonntagabend (Ortszeit).