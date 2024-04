Remis im Tischtennis: Roßkopf-Ärger über "Testballons"

Die Experimente im Tischtennis gehen weiter. Beim Comeback des traditionsreichen Weltcups ab Montag in Macao probiert der Weltverband ITTF in der Vorrunde erstmals im Profi-Bereich die Möglichkeit von Unentschieden aus, ehe danach in der K.o.-Phase einmal wieder wie schon bei den WTT-Turnieren nach einem anderen System als zuvor in den Gruppen gespielt wird.