Tischtennis: Deutsches Trio spielt um den CL-Titel

Drei deutsche Mannschaften, ein großer Titel - und mächtig Ärger über den Weltverband: An Ostern steigt in Saarbrücken das Final Four der Tischtennis-Champions-League, allerdings unter fraglichen Vorzeichen. Wer wann und in welcher Verfassung ins Saarland reist, entscheidet sich 8700 Kilometer entfernt im südkoreanischen Incheon.

Beim WTT-Turnier sind einige Topspieler der Klubs am Start, darunter auch die deutschen Nationalspieler Dang Qiu (Düsseldorf), Dimitrij Ovtcharov (Neu-Ulm) und Patrick Franziska (Saarbrücken). "Leider hat sich der Tischtennisweltverband in keiner Weise kooperativ gezeigt und das Turnier in Korea auf das bereits fixierte Final Four gelegt", sagte Manager Andreas Preuß von Borussia Düsseldorf.

Der Rekordsieger trifft in seinem Halbfinale am Sonntag (13.00 Uhr) auf den TTC Wiener Neustadt. Titelverteidiger 1. FC Saarbrücken spielt gegen den TTC Neu-Ulm (17.00 Uhr) um den Einzug ins Finale an Ostermontag (14.00 Uhr/alle Spiele live bei sportdeutschland.tv).

Düsseldorf hat dabei einen Vorteil: Rekord-Europameister Timo Boll (43) reiste nicht nach Südkorea und geht ausgeruht ins Finalturnier. "Ich rechne mit einer knappen Entscheidung. Saarbrücken, Neu-Ulm und wir sind die Favoriten und nehmen uns nicht viel, da kommt es auf die Tagesform an", sagte Boll, der acht Champions-League-Titel gewonnen hat - einer der zahlreichen Rekorde des Routiniers.

2023 Jahr hatte sich Düsseldorf im Halbfinale gegen Neu-Ulm durchgesetzt, verlor aber das Endspiel dramatisch gegen Saarbrücken. "Wenn es ähnlich aufregend zugeht wie im letzten Jahr, kommen die Zuschauer voll auf ihre Kosten", sagte Boll.

Sein langjähriger Mitstreiter Ovtcharov (35) hofft auf einen Titel zum Abschluss in Neu-Ulm, die kurze Tischtennis-Geschichte des Klubs von Medienunternehmer Florian Ebner ist nach dem Final Four zu Ende. Für das Gipfeltreffen mit Saarbrücken und Düsseldorf hätte sich Ovtcharov, der zur neuen Saison zum TTC Fulda-Maberzell wechselt, aber eine andere Vorbereitung gewünscht.