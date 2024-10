Deutscher Sensations-Coup überrascht alle

Im malerischen Linz in Oberösterreich trauten Benedikt Dudas Vater Heinz und Mutter Martina ihren Augen kaum, in der beschaulichen Heimat im oberbergischen Bergneustadt hielt es „Trainerbruder“ Frederik nicht mehr im Fernsehsessel. Was Benedikt Duda auf dem Weg zum EM-Silber auf die Platte zauberte , überraschte nicht nur Fans und Experten, sondern selbst seine tischtennisverrückte Familie.

„Wenn sie mir vor der EM gesagt hätten, dass Benedikt im Finale spielt, hätte ich Sie sofort für verrückt erklärt“, gab Vater Heinz, der beim Silber-Coup des Sohnes mit Mutter Martina in der Halle mitgefiebert hatte, im SID -Gespräch zu. Beide hatten es früher selbst immerhin in die Tischtennis-Regionalliga geschafft.

Duda nach Verletzung zurück

Der Weg zum bisher größten Einzelerfolg seiner Karriere war für "Benne" Duda lang, die Leidenschaft für den Sport wurde ihm in seiner durch und durch tischtennisverrückten Familie allerdings schon in die Wiege gelegt. "Bei uns ist es ja wirklich so, dass Tischtennis an allererster Stelle steht und danach kommt lange Zeit gar nichts", berichtete Vater Heinz.